У звільненій Снігурівці, що на Миколаївщині, виявили тіла 27 людей, які загинули під час окупації міста російськими військовими.

Про це у середу, 15 лютого, повідомив начальник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак, пишуть «НикВести».

Дмитро Казак повідомив, що знайдені тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті — кульові поранення, травми від вибухів боєприпасів та інші. Він додав, що у Снігурівці не знайшли місць масового поховання людей.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, в рамках якого призначили судово-медичні експертизи.

На початку січня Центр прав людини ZMINA з посиланням на відповідь Національної поліції повідомляв, що з початку повномасштабного російського вторгнення на території України виявили 16 502 загиблих. У Миколаївській області, зокрема, загинули 2 207 людей.

Нагадаємо, що збитки екології внаслідок бойових дій на Снігурівщині Миколаївської області оцінили у 137 мільйонів гривень.

Раніше, у селі Новопетрівка Миколаївської області правоохоронці ексгумували тіла трьох неповнолітніх дівчат, які загинули внаслідок російської агресії.