Планувальниця компанії One Works Анна Паез, яка координує проект, та заступник головного архітектора Миколаєва Євген Поляков, фото зі сторінки Євгена Полякова у фейсбуці

Заступник директора департаменту архітектури та містобудування Миколаєва Євген Поляков вважає, що головний архітектор міста Андрій Цимбал зробив некоректну заяву стосовно ролі італійських архітекторів з компанії «One Works» в процесі розробки та затвердження нового генерального плану Миколаєва.

Про це Євген Поляков сказав у коментарі «НикВести».

Як відомо, напередодні головний архітектор Миколаєва Андрій Цимбал повідомив, що архітектори італійської компанії «One Works» насправді займаються не створенням нового генерального плану Миколаєва, а готують «завдання на розробку», якою займеться київський проектний державний інститут «Діпромісто».

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Коментуючи цю заяву, Євген Поляков повідомив, що у квітні минулого року Мінрегіоном були розроблені Рекомендації щодо відновлення міст та інфраструктури, постраждалих від збройної агресії Росії. За підтримкою цих рішень Україна звернулася до Європейської економічної комісії ЄЕК ООН.

— Результатом комунікації став пілотний проєкт під грифом #UN4 для Харкова і Миколаєва. Це крок до відновлення міст і водночас перевірка рекомендацій, методів і обраних підходів на практиці. Отриманий досвід дозволить оцінити ефективність рішень. Їх можна буде повторити для відбудови інших міст України, що зазнали втрат під час війни. Саме така ідея реалізації проєкту #UN4, - сказав Євген Поляков.

Він зазначив, що в результаті роботи з’явиться не тільки головний містобудівний документ, у якому будуть сценарії для розвитку на наступні роки, а й конкретні об’єкти — пілотні проєкти за 5 напрямами.

— Їх буде відновлено, спираючись на ключові принципи генплану, і це фізичні результати, які ми зможемо побачити й оцінити. Якщо казати про генеральний план: це буде документ розроблений за передовою практикою і вимогами Європейського Союзу до планування міст, компанією яка виступає Центром передового досвіду ЄЕК ООН – OneWorks та залучених ними партнерів. Тому повертаючись до вислова, що «італійські архітектори насправді готують не новий генплан Миколаєва» є некоректним та таким що не відбражає суті та мету проєкту над яким ми працюємо. Слова головного архітектора про те, що це буде завданням на розробку документу за вимогами українських норм до складу і виду відображення креслень генерального плану для київського ДП «Дніпромісто» потребує уточнення та виправлення. Мета проєкту #UN4: затвердження кінцевого документу – Генерального плану, - сказав Євген Поляков.

Він повідомив, що під час роботи передбачається залучення експертів, представників Мінвідновлення та різних стейкхоледрів з метою реформування містобудівної сфери в частині реконструкцій міст та пошуку найдієвішої концепції інтеграції «європейського продукту» проєкту в технічні вимоги до вигляду креслень генерального плану за законодавством України.

— На даному етапі казати що інтеграцію буде доручено Дніпромісту, або іншому науковому підприємству зарано. Це залежить від багатьох факторів: позиції Мінвідновлення до юридичної частини діючих договорів підписаних на корегування генплану у 2018 році, бачення та рішення депутатського корпусу, рекомендації щодо методології закінчення роботи від ЄЕК ООН, наявності потужностей проектних інститутів які працювали в Україні над створенням генпланів для великих міст, зміни у законодавстві та інше. Точно весь процес буде проходити за участю та напрацюванням італійських архітекторів Центру передового досвіду ЄЕК ООН OneWorks, в тому числі і інтеграція до вимог українського законодавства і проведення експертизи інтегрованих рішень створеного генерального плану. Тому коментувати частину складного за реалізацією міжнародного проєкту потрібно з урахуванням всього процесу, а не окремої її частини. Від себе можу додати, що маю впевненість в тому, що всі наші кроки будуть відкритими і у найдієвіший спосіб для розвитку Миколаєва, - сказав Євген Поляков.

Нагадаємо, раніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розказав, що над новим генеральним планом для міста працюють іноземні архітектори тому, що це досвічені архітектори, які мають досвід подібних розробок. Пояснюючи рішення залучити іноземних фахівців до розробки нового генерального плану та стратегії міста Миколаєва, міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що він хотів, щоб цим займалися «люди зі смаком», які запропонують нові рішення та реальні зміни для Миколаєва. Зазначимо, що раніше розробкою Генерального плану Миколаєва завжди займався проектний інститут «Діпромісто».