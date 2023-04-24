Нардеп Ігор Копитін, який представляє Миколаївщину Верховній Раді, побував з робочим візитом в США у складі Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю, яка створена на виконання указу президента Володимира Зеленського.

Про це він повідомив в своєму телеграм-каналі.

— Ця група є важливим компонентом стратегічного партнерства України та США. Її основна мета – координація зусиль щодо контролю за нерозповсюдженням зброї масового знищення (ЗМЗ). Однак спектр питань, який виноситься на розгляд, ширше, і стосується безпекової ситуації, в тому числі у зв'язку з повномасштабним вторгненням рф до України, — написав нардеп.

На засіданні РГНЕК говорили, зокрема, про країни, які викликають занепокоєння. Це, звичайно, Російська Федерація та Білорусь. А також Іран, який постачає Росії БПЛА і деталі до них та КНДР і Китай.

Також мова йшла про багатостороннє та двостороннє співробітництво у сфері експортного контролю, законодавства та правоохоронної діяльності.

— Говорили і про взаємодію в рамках існуючих міжнародних організацій та договорів, які стосуються ЗМЗ, і про безпеку кордонів, і про санкції, які допомагають протидіяти постачанню матеріалів військового призначення до РФ, — написав Ігор Копитін.

Також він зустрівся з представником української діаспори у Вашингтоні Юрієм Чопівським.

— Юрій Юрійович – видатна особистість. Меценат, бізнесмен, один із спонсорів української програми при Стенфордському університеті. В перші роки Незалежності України за власний кошт утримував офіс для українського посольства у Вашингтоні. Говорили, звичайно, про війну, про українських біженців, які виїхали до США, про підтримку України світовою спільнотою, зокрема Сполученими Штатами, та про співробітництво між нашими країнами. Юрій Юрійович запевнив, що і надалі робитиме все можливе як для підтримки українців у США, так і для підтримки України. Подякував йому за його позицію. Завдяки зусиллям українців по всьому світові наша Перемога ще ближче, — додав нардеп.

Нагадаємо, на почтаку квітня українська парламентська делегація їздила до Сербії з офіційним візитом. Серед членів делегації — миколаївський нардеп Ігор Копитін.

Напередодні візиту української делегації до Сербії росіяни почали розповсюджувати пропагандистські матеріали, розраховані на сербську аудиторію. Зокрема, там згадують миколаївського нардепа Ігоря Копитіна, критикуючи його за передачу дронів армії та допомогу у звільненні бійців «Азова» та морпіхів із полону.