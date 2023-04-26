Депутат міськради Артем Ільюк на тлі скорочень у лікарнях Миколаєва хоче, щоб в управлінні охорони здоров’я розповіли, скільки скоротили там чиновників.

Про це він сказав на засіданні комісії з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики 26 квітня, пишуть «НикВести».

Як повідомлялося, Олена Кісельова запропонувала надати начальниці управління охорони здоров'я міськради Ірині Шамрай доручення підготувати у вигляді порівняльних таблиць інформацію за 2020-2023 роки щодо кількості працівників у лікарнях Миколаєва, їхніх заробітних плат, скорочень штатів і прийняття на роботу.

Артем Ільюк додав, що також доречно було б побачити, скільки за цей період було скорочено чиновників управління охорони здоров’я.

— Я хотів запропонувати запросити профільного віце-мера як людину, яка відповідає за це питання. Доречно було б ще побачити, скільки людей було скорочено серед чиновників цього профільного управління нашого, — сказав Артем Ільюк.

Артем Ільюк

Він нагадав, що у розпал епідемії коронавірусу пропонував ввести муніципальні надбавки з бюджету Миколаєва медпрацівникам, проти чого виступили чиновники.

— Це, на жаль, було не підтримано, в першу чергу, з боку чиновників. Наразі, сьогодні, коли йде війна… Якщо ситуація така склалася у Миколаєві... Для мене це шок. Тому що, коли ми йшли на вибори, ми казали, що будемо захищати людей. Медичні працівники — це теж люди, а наші городяни, які лікуються у лікарнях, це також виборці. Ми повинні жорстко розібратися. Якщо хтось помилився — він повинен понести відповідальність. Якщо це державна політика призвела до цього, то, можливо, органи самоврядування можуть втрутитися і допомогти. Ми можемо це роботи, у нас є сили. Робити дороги — це добре, але, в першу чергу, для кого ми робимо ці дороги? Для миколаївців. Але там нема кому буде їздити, якщо в лікарнях не буде кому лікувати, — сказав Артем Ільюк.

Раніше повідомлялося, що депутатка Миколаївської міськради Тетяна Домбровська обурена, що чиновники не повідомили депутатам про скорочення у лікарнях міста.

В свою чергу, голова комісії з питань законності Олена Кісельова вважає, що при перерозподілі понад мільярда гривень залишків бюджету Миколаєва могли знайти гроші, аби дофінансувати Лікарню швидкої медичної допомоги.

Раніше Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію зі скороченням медпрацівників у Лікарні швидкої медичної допомоги, яка набула розголосу після репортажу «НикВести».

Як повідомлялося, профільна комісія Миколаївської міськради розгляне питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги у п’ятницю — через день після засідання сесії.

Депутатка міськради, головна лікарка лікарні №1 Марія Грачова підтримала скорочення штатів у медзакладах Миколаєва. Водночас вона підтвердила, що в місті є відтік медичних кадрів.

Цього року ЛШМД отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.