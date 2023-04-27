Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.

Відео наслідків він опублікував також у своєму телеграм-каналі.

— Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни – терор і знищення українців та всього українського. Вночі Росія обстріляла Миколаїв чотирма ракетами «Калібр», запущеними з акваторії Чорного моря. Високоточна зброя була націлена на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку. На даний момент відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина. Вічна пам’ять загиблому та скорішого одужання пораненим. Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність, — відзначив Володимир Зеленський.