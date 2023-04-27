|Швидкість вітру:
|3.7 м/с
|Схід сонця:
|05:44
|Захід сонця:
|19:55
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|05:41
|Захід сонця
|20:09
|Температура завтра:
|C°
Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.
Відео наслідків він опублікував також у своєму телеграм-каналі.
— Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни – терор і знищення українців та всього українського. Вночі Росія обстріляла Миколаїв чотирма ракетами «Калібр», запущеними з акваторії Чорного моря. Високоточна зброя була націлена на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку. На даний момент відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина. Вічна пам’ять загиблому та скорішого одужання пораненим. Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність, — відзначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар пр Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі.
В результаті атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.
Відео наслідків він опублікував також у своєму телеграм-каналі.
— Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни – терор і знищення українців та всього українського. Вночі Росія обстріляла Миколаїв чотирма ракетами «Калібр», запущеними з акваторії Чорного моря. Високоточна зброя була націлена на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку. На даний момент відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина. Вічна пам’ять загиблому та скорішого одужання пораненим. Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність, — відзначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар пр Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі.
В результаті атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.