Очільниця фракції «Європейської солідарності» в Миколаївській міськраді Олена Кісельова пропонує ввести мораторій на звільнення керівників лікарень та скорочення штатів у медзакладах на час війни.

Свою пропозицію вона озвучила під час засідання сесії у четвер, 27 квітня, пишуть «НикВести».

Також Олена Кісельова запропонувала дофінансовувати лікарні з бюджету міста, якщо їм не вистачає коштів на зарплати, та запровадити інститут наставництва, аби зберегти досвід лікарів-пенсіонерів.

— Все так красиво звучить. Ірина Валентивна (Шамрай, начальниця управління охорони здров'я, — прим.) може красиво розкладати все по поличках, але. Сьогодні спокійно щось розширювати або раціонально реформувати, мені здається, не дуже реально і можливо. Немає сьогодні спокійних моментів. І сьогоднішня ніч (ракетні удари по Миколаєву, — прим.) про це яскраво свідчить. Тому скільки закладів і яка можливість їм функціонувати буде у найближчому майбутньому, а може й сьогодні, знає тільки, вибачте, один Господь Бог. Мені здається, що у цей час, який нам доводиться жити, міській раді як власнику і засновнику комунальних закладів треба прийняти певні рішення. Можливо, вони будуть непопулярними, можливо, будуть впливати на витрати бюджету міста. Але вони нададуть можливість зберегти медичну галузь на майбутнє, — сказала Олена Кісельова.

Олена Кісельова

Вона додала, що уряд і НСЗУ наразі впроваджують реформу, не враховуючи обставини на місцях, зокрема, наближеність бойових дій та окупованих територій.

— І мені здається, нам з вами, Олександре Федоровичу, і депутатському корпусу потрібно єдине що зробити — зберегти медичну галузь на майбутнє, — повторила депутатка.

Вона поцікавилася і Ірини Шамрай, чи може міська рада як засновник покривати касові розриви медичних закладів міста (тобто різницю у потребі та фінансуванні з боку НСЗУ).

Очільниця управління охорони здоров’я відповіла, що на місцях можуть розробляти регіональні програми розвитку медзакладів, які включатимуть видатки на муніципальні надбавки медикам.

Після цього Олена Кісельова запропонувала, щоб мер або його заступники надали протокольне доручення, щоб розробити механізм запровадження мораторію на звільнення керівників медзакладів і скорочення медперсоналу під час війни.

— На час війни ввести мораторій на звільнення головних лікарів, крім випадків корупційних і кримінальних правопорушень. Мораторій на скорочення у медичних закладах з метою збереження кадрового потенціалу та стабільного функціонування медичної галузі Миколаєва. В разі нестачі коштів для оплати праці знайти кошти за рахунок міського бюджету, — сказала депутатка.

Також вона запропонувала створити програму наставництва і не скорочувати висококласних спеціалістів-пенсіонерів у лікарнях, а дати їм можливість навчати молодих лікарів.

— Щоб після війни у нас були і медичні заклади, а головне — працівники цих медичних закладів. Щоб вони не лишилися просто будівлями, — додала Олена Кісельова.

До цього начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай заявила, що в миколаївській ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Крім того у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Як повідомлялося раніше, голова комісії міськради з питань законності Олена Кісельова вважає, що при перерозподілі понад мільярда гривень залишків бюджету Миколаєва могли знайти гроші, аби дофінансувати Лікарню швидкої медичної допомоги.

Як повідомлялося, профільна комісія Миколаївської міськради розгляне питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги у п’ятницю — через день після засідання сесії.

Депутатка міськради, головна лікарка лікарні №1 Марія Грачова підтримала скорочення штатів у медзакладах Миколаєва. Водночас вона підтвердила, що в місті є відтік медичних кадрів.

Цього року ЛШМД отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.