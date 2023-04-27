Депутат Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Юрій Степанець розкритикував доповідь керівника міського управління охорони здоров'я Ірини Шамрай щодо ситуації зі звільненням медичних працівників міста.

Свою точку зору депутат озвучив під час онлайн-засідання сесії Миколаївської міської ради 27 квітня, пишуть «НикВести».

Як відомо, Ірина Шамрай заявила, що в миколаївській ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Водночас, стверджує вона, у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Коментуючи таку доповідь, депутат Юрій Степанець заявив, що якби посадовиця готувала звіт щодо його стану здоров'я, то в ньому не було б вказано жодних проблем.

— Хочу подякувати за доповідь Ірині Валентинівні – за ті тези, які були озвучені. Очевидно, що від посадової особи почути про якісь конкретні та дійсно вагомі проблеми – очікувати було не варто. Мені іноді здається, що якщо задати посадовій особі питання про мій стан здоровʼя, то буде підготовлена така доповідь, що ти повіриш, в принципі, що ти й ходиш, але тим не менш, – сказав Юрій Степанець.

Раніше повідомлялося, що депутатка Миколаївської міськради Тетяна Домбровська обурена, що чиновники не повідомили депутатам про скорочення у лікарнях міста.

В свою чергу, голова комісії з питань законності Олена Кісельова вважає, що при перерозподілі понад мільярда гривень залишків бюджету Миколаєва могли знайти гроші, аби дофінансувати Лікарню швидкої медичної допомоги.

Раніше Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію зі скороченням медпрацівників у Лікарні швидкої медичної допомоги, яка набула розголосу після репортажу «НикВести».

Як повідомлялося, профільна комісія Миколаївської міськради розгляне питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги у п’ятницю — через день після засідання сесії.

Депутатка міськради, головна лікарка лікарні №1 Марія Грачова підтримала скорочення штатів у медзакладах Миколаєва. Водночас вона підтвердила, що в місті є відтік медичних кадрів.

Цього року ЛШМД отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.