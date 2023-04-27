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У Миколаєві встановили вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.
Відповідні рішення ухвалили члени виконавчого комітету Миколаївської міськради на засідання у середу, 26 квітня.
Було встановлено батьківську плату за харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти у розмірі 70% від вартості харчування на день (з моменту відновлення освітнього процесу). Також звільнено від сплати батьків, які належать до учасників бойових дій.
Крім того, було встановлено граничну вартість на послуги з організації харчування дітей у закладах освіти на день.
У закладах дошкільної освіти за триразове харчування:
У Миколаївській спеціальній школі для дітей з порушеннями зору Миколаївської міської ради та у дошкільному відділенні:
У шкільному відділенні:
Гранична вартість на послуги з організації харчування для учнів, батьки яких належать до учасників бойових дій на підставі підтверджуючих документів, та учнів пільгових категорій, безкоштовне харчування яких забезпечується за рахунок місцевого бюджету, здійснюється відповідно до діючого законодавства.
Встановлено граничну вартість на харчування дітей на день у закладах професійно-технічної освіти, студентів Миколаївського муніципального академічного коледжу:
Нагадаємо, що останнього разу збільшували вартість харчування у школах та дитсадках 24 січня 2022 року
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У Миколаєві встановили вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.
Відповідні рішення ухвалили члени виконавчого комітету Миколаївської міськради на засідання у середу, 26 квітня.
Було встановлено батьківську плату за харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти у розмірі 70% від вартості харчування на день (з моменту відновлення освітнього процесу). Також звільнено від сплати батьків, які належать до учасників бойових дій.
Крім того, було встановлено граничну вартість на послуги з організації харчування дітей у закладах освіти на день.
У закладах дошкільної освіти за триразове харчування:
У Миколаївській спеціальній школі для дітей з порушеннями зору Миколаївської міської ради та у дошкільному відділенні:
У шкільному відділенні:
Гранична вартість на послуги з організації харчування для учнів, батьки яких належать до учасників бойових дій на підставі підтверджуючих документів, та учнів пільгових категорій, безкоштовне харчування яких забезпечується за рахунок місцевого бюджету, здійснюється відповідно до діючого законодавства.
Встановлено граничну вартість на харчування дітей на день у закладах професійно-технічної освіти, студентів Миколаївського муніципального академічного коледжу:
Нагадаємо, що останнього разу збільшували вартість харчування у школах та дитсадках 24 січня 2022 року