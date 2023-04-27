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У Миколаєві встановили вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.

Відповідні рішення ухвалили члени виконавчого комітету Миколаївської міськради на засідання у середу, 26 квітня.

Було встановлено батьківську плату за харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти у розмірі 70% від вартості харчування на день (з моменту відновлення освітнього процесу). Також звільнено від сплати батьків, які належать до учасників бойових дій.

Крім того, було встановлено граничну вартість на послуги з організації харчування дітей у закладах освіти на день.

У закладах дошкільної освіти за триразове харчування:

Діти до 4-х років - 92,30 грн;

Діти 4-6(7) років - 121,20 грн.

У Миколаївській спеціальній школі для дітей з порушеннями зору Миколаївської міської ради та у дошкільному відділенні:

групи для дітей до 4-х років - 92,30 грн;

групи для дітей 4-6(7) років - 121,20 грн.

У шкільному відділенні:

учні 6-11 років – 126,30 грн ;

; учні 11-14 років – 150,50 грн;

учні 14-18 років – 174,80 грн.

Гранична вартість на послуги з організації харчування для учнів, батьки яких належать до учасників бойових дій на підставі підтверджуючих документів, та учнів пільгових категорій, безкоштовне харчування яких забезпечується за рахунок місцевого бюджету, здійснюється відповідно до діючого законодавства.

6-11 років - 50,50 грн;

11-14 років - 60,20 грн;

14-18 років - 69,90 грн

Встановлено граничну вартість на харчування дітей на день у закладах професійно-технічної освіти, студентів Миколаївського муніципального академічного коледжу:

здобувачам освіти (учням, студентам) із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей, які потребують особливих умов виховання, перебувають на повному утриманні держави, - 115,20 грн;

здобувачам освіти (учням, студентам) із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в установленому законодавством порядку призначено опікуна чи піклувальника; здобувачам освіти (учням, студентам) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», - 46,10 грн.

Нагадаємо, що останнього разу збільшували вартість харчування у школах та дитсадках 24 січня 2022 року