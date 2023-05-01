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Під час туристичного сезону-2023 на території Миколаївської області для відпочинку будуть доступні внутрішні водойми, оскільки морські узбережжя будуть закриті через мінну загрозу.
Про це на брифінгу Media Center Ukraine - Ukrinform повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пишуть «НикВести».
Він акцентував, що для відвідування також будуть недоступні ліси, які знаходились на лінії активних бойових дій.
— Є певне зонування щодо можливості. Ліси, які були на лінії зіткнення і активних бойових дій, будуть заборонені для відпочинку через високу небезпеку. Території, які не були в окупації і не обстрілювалися, будуть дозволені для відпочинку. У нас таких багато.
Чорне море військові не дадуть використовувати цього курортного сезону через мінування, і я з ними погоджуюсь. Але внутрішні водойми на певних ділянках будуть доступні для того, щоб люди відпочивали, – повідомив Віталій Кім.
Про туристичний сезон-2023 йдеться у статті «НикВести» «Чи існує туризм на Миколаївщині під час великої війни?».
Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що туристичний сезон у Миколаївській області 2023 року відбудеться частково, оскільки в регіоні досі є небезпечні для відвідування місця. Крім того, з початку великої війни туристичний потік в Миколаївській області знизився на 82%.
Під час туристичного сезону-2023 на території Миколаївської області для відпочинку будуть доступні внутрішні водойми, оскільки морські узбережжя будуть закриті через мінну загрозу.
Про це на брифінгу Media Center Ukraine - Ukrinform повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пишуть «НикВести».
Він акцентував, що для відвідування також будуть недоступні ліси, які знаходились на лінії активних бойових дій.
— Є певне зонування щодо можливості. Ліси, які були на лінії зіткнення і активних бойових дій, будуть заборонені для відпочинку через високу небезпеку. Території, які не були в окупації і не обстрілювалися, будуть дозволені для відпочинку. У нас таких багато.
Чорне море військові не дадуть використовувати цього курортного сезону через мінування, і я з ними погоджуюсь. Але внутрішні водойми на певних ділянках будуть доступні для того, щоб люди відпочивали, – повідомив Віталій Кім.
Про туристичний сезон-2023 йдеться у статті «НикВести» «Чи існує туризм на Миколаївщині під час великої війни?».
Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що туристичний сезон у Миколаївській області 2023 року відбудеться частково, оскільки в регіоні досі є небезпечні для відвідування місця. Крім того, з початку великої війни туристичний потік в Миколаївській області знизився на 82%.