У місті Первомайськ в Миколаївській області міська влада проводить роботи з реконструкції резервуарів очисних споруд місцевого водоканалу.

Про це повідомив міський голова Первомайська Олег Демченко.

«Наразі, триває реконструкція вже другого резервуару ОСВ-2 на 1000м3, який забезпечує запасом води мікрорайони: Коротченко, Достоєвського, Котеджі, вул. Рожева, 40 років Перемоги, Гвардійська, Одеська та інші…Майже півстоліття на водоканалі не проводилось жодних робіт, майже все у непригодному ржавому стані. В той час, коли 30% вже очищеної води просто витікали назад до річки, а комунальне підприємство в свою чергу - несло значні збитки.Перший резервуар вже відремонтовано та введено в есплуатацію. Після закінчення діючого ремонту на ОСВ-2, перейдемо до ремонту ОСВ-3», - написав Олег Демченко.

Мер Первомайська висловив сподівання, що до кінця року проблеми з водоканалом будуть усунуті, а мешканці міста матимуть якісну та чисту воду у своїх домівках.

У березні начальник управління ЖКГ Первомайської міської ради Олександр Лисий у коментарі місцевому виданню «Гард.City» повідомив, що роботи виконуються за рахунок місцевого бюджету.

— Дані роботи проводяться в рамках фінансової підтримки КП «Первомайськміськводоканал» із міського бюджету. Це виключно місцеві бюджетні кошти. Тут немає ані державних інвестицій, ані коштів із обласного бюджету. У цьому році у нас передбачені на фінансову підтримку підприємства близько 23 мільйонів гривень. Це і на завершення робіт по цьому резервуару. Також ремонтні роботи в машинному відділенні, ремонт покрівлі, ремонт системи вентиляції, системи електропостачання, освітлювачів, змішувачів води. Плануємо, що до кінця року роботи у нас будуть завершені. Таким чином покращимо якість води, безперебійне постачання споживачам, - розказав Олександр Лисий.

Директор КП «Первомайськводоканал» Микола Онуфрієнко розказав журналістам, що роботи на першому резервуарі почались у кінці 2021 року. На початку березня 2023 року підрядник здав у роботу перший резервуар. Його ремонт обійшовся приблизно у 7 мільйонів гривень, зазначив директор КП.

Зазначимо, що за даними системи публічних закупівель ProZoro, у грудні 2022 року КП «Первомайськводоканал сплатив ТОВ «Будівельна виробнича компанія ПМК-226» 5,7 мільйонів гривень за роботи з поточного ремонту резервуару №1 очисних споруд, ще 943 тисячі компанія отримала за ремонт освітлювачів, фільтрів, змішувача, покрівлі очисних споруд водоканалу.

У лютому 2023 року комунальне підприємство «Первомайськводоканал» уклало договір з ТОВ «Будівельна виробнича компанія ПМК-226» на роботи з поточного ремонту резервуару очисних споруд на суму 1,4 мільйони гривень, ще 6,8 мільйонів гривень КП віддало тій же компанії за ремонт освітлювачіів, фільтрів, змішувача очисних споруд водопроводу. У березні «Первомайськводоканал» віддав компанії «ПМК-226» підряд на поточний ремонт резервуару з колодязями перемикання та підпвідними мережами очисних споруд водопроводу на суму 7,6 мільйонів гривень.