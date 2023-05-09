Голова громадської організації «Українське об'єднання моряків» Крістіна Король, яку наприкінці минулого року СБУ затримала за організацію схеми із незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку, відбулася штрафом.

Про це повідомляє «Одеський інсайдер».

«Про гучне затримання СБУ голови ГО «Українське об'єднання моряків» Крістіни Король та її спільників, які організували справжній кримінальний «конвеєр» з виготовлення липових документів, які дозволяють морякам спокійно залишити країну, говорилося дуже багато. А ось про те, що з усього цього вийшло, якось у пресі скромно промовчали. Нагадати про справу Крістіни Король громадськості вирішив експерт Аналітичної групи «Левіафан» Микола Мельник», — йдеться у повідомленні.

Микола Мельник нагадав, що Крістіна Король організувала злочинну схему щодо незаконного переправлення моряків призовного віку через державний кордон України шляхом виготовлення так званих «білих квитків» та інших документів, які надають право вільного перетину кордону чоловікам призовного віку.

«Виходячи з матеріалів справи схема полягала в наступному:

- особам морської професії при зверненні до ГО «Українське об'єднання моряків», яке нібито займається захистом їхніх інтересів, пропонувалося «вирішити» питання щодо перетину державного кордону в умовах воєнного часу;

- у призначений час моряки прибували у встановлене місце, де його зустрічав посередник;

- посереднику передавали заздалегідь обумовлені документи;

- вартість такої послуги становила 7800 доларів;

- у призначений час на обговорюваному місці моряк отримував незаповнений бланк акта дослідження стану здоров'я, а також медичний напрямок до лікарняного закладу;

- надалі, до встановленого місця «лівий» таксист привозить документи, що надають право для безперешкодного виїзду у воєнний час за межі України: тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії про його непридатність.

Незважаючи на все пафосне чес братів пуштунів та їхніх адвокатів, Король визнала провину і пішла на угоду зі слідством.

Згідно з угодою про визнання вини, укладеною між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури та підозрюваною Король К.Ю., у ході досудового розслідування повністю вона визнала свою провину у зазначеному діянні, щиро покаялася та сприяла слідству у розкритті злочину, надала допомогу у викритті інших учасників зазначеного правопорушення (тобто здала всіх, кого не шкода).

Сторони погодилися призначення покарання Король К.Ю. … штрафу у розмірі 25 (двадцяти п'яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 425 000 (чотириста двадцять п'ять тисяч) гривень з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з підготовкою спеціалістів морського транспорту на 3 роки, без конфіскації майна.

Тобто Крістіна Король за злочин, за яким вона отримала «прибуток» у розмірі 285 168 грн. за один епізод (а їх було набагато більше) і за який передбачається позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, отримала покарання у вигляді штрафу у розмірі 425 000 грн.

Враховуючи такі обставини укладання угоди, можна зробити висновок, що прокуратура надала «карт-бланш» Король К.Ю. та її злочинній групі для подальшого заробітку у сфері забезпечення незаконного переправлення осіб через державний кордон України», - обурився Микола Мельник.