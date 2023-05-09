Влада Ірану, ймовірно, хоче перекинути виробництво дронів у Білорусь, щоб уникнути санкцій та тиску від інших держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі Радіо Свобода.

Він зазначив, що до Білорусі можуть перекинути або власне виробництва, або лише скручування вже готової продукції.

За його словами, РФ може й самостійно виробляти дрони, наприклад, «Ланцет». Попри те, що вони не дуже потужні, БПЛА все ж «дошкуляють українській ППО та військам Сил оборони на передній лінії».

— Зробити планер, двигун, пропелер, бойову частина — не проблема, інше питання — це технологічне обладнання, яке закладено в Shahed, але там є блок gps-навігації, блок управління і це Росія виробити сама не може. Власне за цими товарами — подвійного призначення і високотехнологічною продукцією не завадив би контроль санкцій, для того, щоб завадити їм отримувати таку продукцію, — зазначив речник.

Окрім того, Юрій Ігнат заявив про наявність ознак того, що Росія все-таки виробляє ракети. Так, за його словами, в Україні вже знаходили уламки нещодавно виготовлених ракет.

— Серед уламків ракет знаходили маркування нещодавнього виробництва — і осінь і зима. Сподіваємося, що санкції не дозволять їм робити це швидко. І швидко це навряд чи вдасться, бо крилата ракета — це високотехнологічний продукт, який коштує мільйони доларів за одиницю, — зазначив він.

Нагадаємо, у безпілотниках Shahed-136, проданих Іраном Росії, виявили двигун, заснований на німецькій технології, вкраденій майже 20 років тому.