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Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з вінницьким підприємством «Мего ЛТД» на поточний ремонт дороги по проспекту Богоявленському.
Відповідний договір опубліковано в системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Департамент ЖКГ планує віддати за роботи 112 мільйонів 920 тисяч гривень.
Мова йде про ремонт трьох ділянок:
Першу та третю ділянки підрядник має відремонтувати до 15 серпня поточного року, другу — до 15 червня.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Мего ЛТД» зареєстроване вже понад 16 років у Вінниці. Власницею є Тамара Кізь, директоркою — Євгенія Рой.
Відзначимо, що ця фірма активно працювала на Херсонщині. Згодом видання «Наші гроші» повідомило, що поліція розслідує зловживання службовим становищем посадовцями Херсонської обладміністрації та ДУ «Місцеві дороги Херсонщини». В ході досудового розслідування було встановлено, що в рамках програми «Велике будівництво», ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» уклала низку угод щодо ремонту доріг з ТОВ «Білдгруп» на загальну суму 62,89 мільйона гривень та ТОВ «Мего ЛТД» – на 280,03 мільйона.
«За даними співробітників Служби безпеки України, діяльність «Білд Групп» та «Мего ЛТД» лобіюють невстановлені посадові особи Херсонської ОДА», — писали «Наші гроші».
Також повідомлялося, що дорожнє покриття вже почало руйнуватися.
Нагадаємо, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради планував витратити на ремонт проспекту Богоявленського до 130 мільйонів 726 тисяч 902 гривень.
Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з вінницьким підприємством «Мего ЛТД» на поточний ремонт дороги по проспекту Богоявленському.
Відповідний договір опубліковано в системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Департамент ЖКГ планує віддати за роботи 112 мільйонів 920 тисяч гривень.
Мова йде про ремонт трьох ділянок:
Першу та третю ділянки підрядник має відремонтувати до 15 серпня поточного року, другу — до 15 червня.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Мего ЛТД» зареєстроване вже понад 16 років у Вінниці. Власницею є Тамара Кізь, директоркою — Євгенія Рой.
Відзначимо, що ця фірма активно працювала на Херсонщині. Згодом видання «Наші гроші» повідомило, що поліція розслідує зловживання службовим становищем посадовцями Херсонської обладміністрації та ДУ «Місцеві дороги Херсонщини». В ході досудового розслідування було встановлено, що в рамках програми «Велике будівництво», ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» уклала низку угод щодо ремонту доріг з ТОВ «Білдгруп» на загальну суму 62,89 мільйона гривень та ТОВ «Мего ЛТД» – на 280,03 мільйона.
«За даними співробітників Служби безпеки України, діяльність «Білд Групп» та «Мего ЛТД» лобіюють невстановлені посадові особи Херсонської ОДА», — писали «Наші гроші».
Також повідомлялося, що дорожнє покриття вже почало руйнуватися.
Нагадаємо, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради планував витратити на ремонт проспекту Богоявленського до 130 мільйонів 726 тисяч 902 гривень.