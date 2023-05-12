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Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з вінницьким підприємством «Мего ЛТД» на поточний ремонт дороги по проспекту Богоявленському.

Відповідний договір опубліковано в системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Департамент ЖКГ планує віддати за роботи 112 мільйонів 920 тисяч гривень.

Мова йде про ремонт трьох ділянок:

площею 46 тисяч 400 м2, від в’їзду в місто до вулиці Новобудівної (за 74, 2 мільйона).

площею 8 тисяч 207 м2 — від вулиці Ольшанців до автомобільного мосту через річку Вітовка (14,5 мільйона).

площею 18 тисяч 66 м2 — від вулиці 295-ї Стрілецької Дивізії до шляхопроводу у мкрорайоні Широка балка (24 мільйона).

Першу та третю ділянки підрядник має відремонтувати до 15 серпня поточного року, другу — до 15 червня.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мего ЛТД» зареєстроване вже понад 16 років у Вінниці. Власницею є Тамара Кізь, директоркою — Євгенія Рой.

Відзначимо, що ця фірма активно працювала на Херсонщині. Згодом видання «Наші гроші» повідомило, що поліція розслідує зловживання службовим становищем посадовцями Херсонської обладміністрації та ДУ «Місцеві дороги Херсонщини». В ході досудового розслідування було встановлено, що в рамках програми «Велике будівництво», ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» уклала низку угод щодо ремонту доріг з ТОВ «Білдгруп» на загальну суму 62,89 мільйона гривень та ТОВ «Мего ЛТД» – на 280,03 мільйона.

«За даними співробітників Служби безпеки України, діяльність «Білд Групп» та «Мего ЛТД» лобіюють невстановлені посадові особи Херсонської ОДА», — писали «Наші гроші».

Також повідомлялося, що дорожнє покриття вже почало руйнуватися.

Нагадаємо, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради планував витратити на ремонт проспекту Богоявленського до 130 мільйонів 726 тисяч 902 гривень.