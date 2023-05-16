Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді заступнику командира 501 батальйону морпіхів. Через нього, за даними слідства, 277 українських оборонців Маріуполя потрапили в полон. Найімовірніше, йдеться про Костянтина Безсмертного.

Слідство стверджує, що начальник речової служби тилу 501 ОБМП перейшов на бік російських окупантів і вмовив командира здатися. Військовим дали наказ «передислокуватися», проте насправді їх без відома переправили до так званої «ДНР».

Пізніше він, за даними ДБР, переїхав у тимчасово окупований Бердянськ на Запоріжжі й агітував українських бійців переходити на бік ворога, пропонував їм винагороду за інформацію про розміщення військ і техніки. За це заступнику командира загрожує довічне увʼязнення.

Водночас Держбюро закрило провадження стосовно цих 277 військовослужбовців з 501 ОБМП, яких підозрювали в дезертирстві. Тепер уповноважені органи можуть відновити порушені права полонених морпіхів, а їхні рідні — отримати виплати.

Нагадаємо, прокремлівському «політологу» Олександру Лазарєву, який допомагає агресору у війні проти України, заочно повідомили про підозру в державній зраді та приниженні національної честі й гідності.