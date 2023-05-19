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Працівники Державного бюро розслідувань затримали Миколаївського зонального відділу Військової служби правопорядку, який за 7,5 тисяч доларів допомагав чаловікам оформлювати довідки про непридатність до служби.
Про це повідомили в пресслужбі ДБР.
Як відомо, у змові з окремими представниками військово-лікарської комісії, чоловік за грошову винагороду оформлював довідки про психічні розлади у своїх «клієнтів».
Так, він встиг надати не одну подібну «послугу» і допомогти з незаконним переправленням через кордон.
працівники ДБР спільно з СБУ затримали зловмисника під час передачі йому коштів одним з потенційних ухилянтів.
— Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до злочину осіб, — йдеться в повідомленні.
Зловмиснику загрожує до 9 років за гратами.
Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді заступнику командира 501 батальйону морпіхів. Через нього, за даними слідства, 277 українських оборонців Маріуполя потрапили в полон. Найімовірніше, йдеться про Костянтина Безсмертного.
Працівники Державного бюро розслідувань затримали Миколаївського зонального відділу Військової служби правопорядку, який за 7,5 тисяч доларів допомагав чаловікам оформлювати довідки про непридатність до служби.
Про це повідомили в пресслужбі ДБР.
Як відомо, у змові з окремими представниками військово-лікарської комісії, чоловік за грошову винагороду оформлював довідки про психічні розлади у своїх «клієнтів».
Так, він встиг надати не одну подібну «послугу» і допомогти з незаконним переправленням через кордон.
працівники ДБР спільно з СБУ затримали зловмисника під час передачі йому коштів одним з потенційних ухилянтів.
— Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до злочину осіб, — йдеться в повідомленні.
Зловмиснику загрожує до 9 років за гратами.
Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді заступнику командира 501 батальйону морпіхів. Через нього, за даними слідства, 277 українських оборонців Маріуполя потрапили в полон. Найімовірніше, йдеться про Костянтина Безсмертного.