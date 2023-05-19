Працівники Державного бюро розслідувань затримали Миколаївського зонального відділу Військової служби правопорядку, який за 7,5 тисяч доларів допомагав чаловікам оформлювати довідки про непридатність до служби.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як відомо, у змові з окремими представниками військово-лікарської комісії, чоловік за грошову винагороду оформлював довідки про психічні розлади у своїх «‎клієнтів»‎.

Так, він встиг надати не одну подібну «послугу» і допомогти з незаконним переправленням через кордон.

працівники ДБР спільно з СБУ затримали зловмисника під час передачі йому коштів одним з потенційних ухилянтів.

— Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до злочину осіб, — йдеться в повідомленні.

Зловмиснику загрожує до 9 років за гратами.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді заступнику командира 501 батальйону морпіхів. Через нього, за даними слідства, 277 українських оборонців Маріуполя потрапили в полон. Найімовірніше, йдеться про Костянтина Безсмертного.