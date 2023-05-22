Російська нафта продовжує надходити до ЄС, незважаючи на ембарго, через посередників у третіх країнах. Особливо це стосується Індії.

Про це пише Spiegel.

Щодня до портів Індії прибуває щонайменше два танкери з російською нафтою, це 70 танкерів на місяць. Через певний час частина цієї нафти потрапляє до ЄС в переробленому вигляді.

Компанія Kpler, що аналізує дані, вивчає глобальні ланцюжки поставок, відстежуючи маршрути танкерів і вантажних суден. За її даними, світові перевезення перелаштувалися після запровадження санкцій: танкери з російською нафтою на борту тепер прямують не до західних країн, а до східних: Туреччини, Саудівської Аравії та насамперед Індії.

На західному узбережжі Індії розташовано кілька нафтопереробних заводів, зокрема найбільший у світі. Там російську нафту переробляють у бензин і дизельне пальне. І, схоже, в такому вигляді вона потрапляє назад до Європи.

За даними компанії Kpler, у квітні Індія постачила в ЄС більше палива, ніж будь-коли раніше. Як постачальник, вона тепер випереджає Саудівську Аравію. Разом ці дві країни заповнюють більшу частину прогалини, яка існувала в поставках палива в Європу з початку лютневого ембарго. Але Індія, на відміну від Саудівської Аравії, не є країною з величезними запасами нафти.

Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти 86 фізичних осіб та компаній РФ.