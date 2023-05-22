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Хірурги Миколаївського обласного центру онкології прооперували пацієнта з Херсонської області, який потрапив під обстріл касетними снарядами.
Про це повідомляється на сторінці Миколаївського онкологічного диспансеру.
Внаслідок ворожого обстрілу один з уламків снаряду пробив легеню пацієнта та залишився в його ребрі.
Лікарі онкоцентру Вадим Зовтун та Максим Курчук вже після стабілізації загального стану пацієнта провели планове оперативне втручання.
«Наразі у задовільному стані пацієнт виписаний зі стаціонару. А скільки ще з такими «відголосами» війни ми будемо зустрічатися», - пишуть у медзакладі.
Нагадаємо, львівські медики вперше історії української медицини провели дитині операцію на мозку з пробудженням — пацієнт мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції.
Хірурги Миколаївського обласного центру онкології прооперували пацієнта з Херсонської області, який потрапив під обстріл касетними снарядами.
Про це повідомляється на сторінці Миколаївського онкологічного диспансеру.
Внаслідок ворожого обстрілу один з уламків снаряду пробив легеню пацієнта та залишився в його ребрі.
Лікарі онкоцентру Вадим Зовтун та Максим Курчук вже після стабілізації загального стану пацієнта провели планове оперативне втручання.
«Наразі у задовільному стані пацієнт виписаний зі стаціонару. А скільки ще з такими «відголосами» війни ми будемо зустрічатися», - пишуть у медзакладі.
Нагадаємо, львівські медики вперше історії української медицини провели дитині операцію на мозку з пробудженням — пацієнт мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції.