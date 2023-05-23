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З бюджету Первомайська планують виділити 6 мільйонів гривень для місцевого водоканалу на ремонт очисних споруд водопроводу.
Відповідні зміни до бюджету пропонують проголосувати депутатам на сесії, пишуть «НикВести». Проєкт рішення опубліковано на сайті Первомайської міськради.
Зокрема, йдеться про виділення 6 мільйонів 82 тисяч 6 гривень фінансової підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на:
Раніше повідомлялося, що у місті Первомайськ в Миколаївській області міська влада проводить роботи з реконструкції резервуарів очисних споруд місцевого водоканалу.
З бюджету Первомайська планують виділити 6 мільйонів гривень для місцевого водоканалу на ремонт очисних споруд водопроводу.
Відповідні зміни до бюджету пропонують проголосувати депутатам на сесії, пишуть «НикВести». Проєкт рішення опубліковано на сайті Первомайської міськради.
Зокрема, йдеться про виділення 6 мільйонів 82 тисяч 6 гривень фінансової підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на:
Раніше повідомлялося, що у місті Первомайськ в Миколаївській області міська влада проводить роботи з реконструкції резервуарів очисних споруд місцевого водоканалу.