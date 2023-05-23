З бюджету Первомайська планують виділити 6 мільйонів гривень для місцевого водоканалу на ремонт очисних споруд водопроводу.

Відповідні зміни до бюджету пропонують проголосувати депутатам на сесії, пишуть «НикВести». Проєкт рішення опубліковано на сайті Первомайської міськради.

Зокрема, йдеться про виділення 6 мільйонів 82 тисяч 6 гривень фінансової підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на:

поточний ремонт освітлювачів, фільтрів, змішувача очисних споруд водопроводу №2 по вулиці Січових Стрільців, 46 — 2,8 мільйона гривень;

поточний ремонт двох резервуарів чистої води з колодязями перемикання та підвідними мережами очисних споруд водопроводу №2 — майже 2,3 мільйона;

поточний ремонт резервуару чистої води інвентарний номер 5468.3 з колодязями перемикання та

ремонт внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання очисних споруд водопроводу №2 — 390 тисяч;

заміну вікон очисних споруд водопроводу №2 та ремонт віконних відкосів — 398 тисяч;

придбання системи плавного пуску електродвигунів насосів водовідведення — 160 тисяч.

Раніше повідомлялося, що у місті Первомайськ в Миколаївській області міська влада проводить роботи з реконструкції резервуарів очисних споруд місцевого водоканалу.