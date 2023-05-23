В неділю, 21 травня, в Первомайському районі Миколаївської області внаслідок сварки чоловік зарізав свого знайомого.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Близько 21:30 до Первомайського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його сусід розповів про скоєне ним вбивство знайомого у своєму домоволодінні.

За даними слідства, того дня 41-річний потерпілий перебував у гостях у 46-річного знайомого, де вони разом вживали алкогольні напої. Під час застілля між чоловіками виникла сварка, в ході якої домовласник завдав ножове поранення товаришу. Від отриманого тілесного ушкодження він помер на місці.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину - ніж, та направили його на експертне дослідження.

Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Слідство триває.

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