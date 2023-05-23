Франція заявила, що готова стати одним із гарантів безпеки для України, щоб допомогти їй захистити себе в довгостроковій перспективі.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції.

Як зазначається в заяві, Франція разом зі своїми партнерами продовжує обдумувати «найкращий спосіб підтримки України в довгостроковій перспективі та в усіх сферах».

«Франція готова погодити з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливій майбутній агресії, як наші лідери підтвердили в декларації 36-го франко-британського саміту», — йдеться в повідомленні.

Так французьке МЗС відповіло на статтю Wall Street Journal, де було написано, що країни Заходу обговорюють гарантії безпеки для України, поки рішення про її членство в НАТО ще не ухвалене. За даними видання, США разом із Францією, Німеччиною та Великою Британією зможуть відіграти роль гарантів безпеки для України.

WSJ зазначало, що країни НАТО, зокрема США, розглядають варіант надання Україні гарантій безпеки за . Це може статися вже після липневого саміту Альянсу у Вільнюсі.