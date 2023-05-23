Деокуповане місто Снігурівка в Миколаївській області потрапило до пілотного проєкту EUAM Ukraine з підтримки українських правоохоронних органів, які працюють у небезпечних умовах, де пошкоджено або зруйновано базову інфраструктуру.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта.

Голова ВА повідомив про обговорення з представниками Консультаційної місії Європейського Союзу ключових питання взаємодії органів місцевої влади та представників правоохоронних органів, зокрема, поліції, прокуратури, судової системи.

«На тему підвищення довіри жителів деокупованих територій до правоохоронців можна говорити довго, але люди довіряють лише тоді, коли бачуть конкретний результат. Це головний критерій довіри для більшості жителів нашої громади», - написав Іван Кухта.

Крім Снігурівки, проєкт буде реалізований в місті Ізюм Харківської області, яке також сильно постраждало під час російської окупації з квітня по вересень 2022 року.

Нагадаємо, 17 листопада в Снігурівці почала відновлюватись робота правоохоронних органів.