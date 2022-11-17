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С сегодняшнего дня, 17 ноября, жители Снигиревки и всей территориальной громады могут обратиться к сотрудникам полиции непосредственно по адресу – Снигиревка, ул. Жовтневая, 103 или по телефонам (050) 3270478, (066) 0777180.
Об этом сообщает ГУ ЧП в Николаевской области.
Полиция регистрирует все заявления граждан по военным преступлениям российскими, которые на этих территориях были совершены.
«Если вы пострадали от враждебных действий или знаете о фактах мародерства, похищении людей, минировании территорий, захвате предприятий и принудительном вывозе людей или других преступлениях, совершенных военными РФ, просьба сообщить в полицию», — говорится в сообщении.
В Снигиревке продолжаются стабилизационные меры, до сих пор сохраняется минная опасность, взрывотехники расчищают населенные пункты от взрывоопасных предметов, как мин, оставленных оккупантами, так и неразорвавшихся боеприпасов.
Также правоохранители опрашивают местных жителей в уволенных населенных пунктах и собирают доказательства военных преступлений.
Напомним, от жителей Снигиревской громады, выехавших из оккупации на автомобилях, принадлежащих ТГ, государственным учреждениям и организациям, требуют вернуть их в трехдневный срок.
Ранее сообщалось, что в деоккупированном городе Снигиревка и других уволенных населенных пунктах Николаевской области 15 ноября начали выдавать пенсии.
Ранее, в связи с проведением фильтрационных мероприятий и разминированием социальных и жилых объектов города, въезд и выезд в Снигиревку ограничили по меньшей мере еще на 10 дней.
С сегодняшнего дня, 17 ноября, жители Снигиревки и всей территориальной громады могут обратиться к сотрудникам полиции непосредственно по адресу – Снигиревка, ул. Жовтневая, 103 или по телефонам (050) 3270478, (066) 0777180.
Об этом сообщает ГУ ЧП в Николаевской области.
Полиция регистрирует все заявления граждан по военным преступлениям российскими, которые на этих территориях были совершены.
«Если вы пострадали от враждебных действий или знаете о фактах мародерства, похищении людей, минировании территорий, захвате предприятий и принудительном вывозе людей или других преступлениях, совершенных военными РФ, просьба сообщить в полицию», — говорится в сообщении.
В Снигиревке продолжаются стабилизационные меры, до сих пор сохраняется минная опасность, взрывотехники расчищают населенные пункты от взрывоопасных предметов, как мин, оставленных оккупантами, так и неразорвавшихся боеприпасов.
Также правоохранители опрашивают местных жителей в уволенных населенных пунктах и собирают доказательства военных преступлений.
Напомним, от жителей Снигиревской громады, выехавших из оккупации на автомобилях, принадлежащих ТГ, государственным учреждениям и организациям, требуют вернуть их в трехдневный срок.
Ранее сообщалось, что в деоккупированном городе Снигиревка и других уволенных населенных пунктах Николаевской области 15 ноября начали выдавать пенсии.
Ранее, в связи с проведением фильтрационных мероприятий и разминированием социальных и жилых объектов города, въезд и выезд в Снигиревку ограничили по меньшей мере еще на 10 дней.