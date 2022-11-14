Снегиревка

В связи с проведением фильтрационных мероприятий и разминированием социальных и жилых объектов города, въезд и выезд из Снигиревки ограничивается по меньшей мере еще на 10 дней.

Об этом сообщил депутат Николаевского областного совета Иван Кухта, которого планируют назначить главой Снигиревской военной администрации.

«Понимаю, что многим хочется вернуться домой или навестить родных, но безопасность должна быть на первом месте», - написал он.