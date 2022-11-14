В связи с проведением фильтрационных мероприятий и разминированием социальных и жилых объектов города, въезд и выезд из Снигиревки ограничивается по меньшей мере еще на 10 дней.
Об этом сообщил депутат Николаевского областного совета Иван Кухта, которого планируют назначить главой Снигиревской военной администрации.
«Понимаю, что многим хочется вернуться домой или навестить родных, но безопасность должна быть на первом месте», - написал он.
Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снигиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.
В деоккупированном городе Снигиревка уже восстановили мобильную связь и водоснабжение.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В связи с проведением фильтрационных мероприятий и разминированием социальных и жилых объектов города, въезд и выезд из Снигиревки ограничивается по меньшей мере еще на 10 дней.
Об этом сообщил депутат Николаевского областного совета Иван Кухта, которого планируют назначить главой Снигиревской военной администрации.
«Понимаю, что многим хочется вернуться домой или навестить родных, но безопасность должна быть на первом месте», - написал он.
Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снигиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.
В деоккупированном городе Снигиревка уже восстановили мобильную связь и водоснабжение.