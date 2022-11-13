В деоккупированном городе Снигиревка Николаевской области восстановили мобильную связь и водоснабжение.

О появлении мобильной связи сообщил глава ОВА Виталий Ким.

В то же время о запуске водоснабжения сообщил депутат Николаевского областного совета Иван Кухта. Он добавил, что в течение часа жители старого города уже будут с водой.

Ранее сообщалось, что почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов.

Напомним, что первые подтверждения о начале освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области начали появляться 9 ноября. В четверг, 10 ноября, появилось видео с украинскими военными в Снегиревке. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.

В то же время стало известно, что будущую военную администрацию Снигиревки возглавит депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Иван Кухта.