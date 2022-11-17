От жителей Снигиревской громады, выехавших из оккупации на автомобилях, принадлежащих ТГ, государственным учреждениям и организациям, требуют вернуть их в трехдневный срок.

Об этом сообщил депутат облсовета Иван Кухта, которого планируют назначить главой Снегиревской военной администрации.

Машины необходимо вернуть в военно-гражданскую администрацию Снигиревской ТГ или в отделы полиции по месту нахождения.

Для решения данного вопроса срочно связаться по телефону 0959011989.

Напомним, в деоккупированном городе Снигиревка и других освобожденных населенных пунктах Николаевской области 15 ноября начали выдавать пенсии.