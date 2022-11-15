В деоккупированном городе Снигиревка и других освобожденных населенных пунктах Николаевской области с сегодняшнего дня, 15 ноября, начали выдавать пенсии.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— С 15 ноября началась выдача пенсий в деоккупированной Снигиревке и других населенных пунктах, уволенных 10 ноября. Это будет осуществлять «Укрпочта» по безопасным маршрутам, — отчитался он.

Кроме того, вчера, 14 ноября, в Снигиревке и других деоккупированных территориях была возобновлена работа экстренной скорой помощи.

— В местную больницу переданы специализированный медицинский автомобиль, лекарственные средства, вакцины против COVID-19, термоконтейнеры для хранения вакцин, а также необходимые расходные материалы, - отметил Виталий Ким.

Ранее, в связи с проведением фильтрационных мероприятий и разминированием социальных и жилых объектов города, въезд и выезд в Снигиревку ограничили по меньшей мере еще на 10 дней.