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Будинок в Австрії, в якому народився Адольф Гітлер, будуть використовувати для тренінгу з прав людини для поліцейських.

Про це повідомляє BBC.

Адольф Гітлер народився в містечку Браунау-на-Інні в орендованій кімнаті на верхньому поверсі цього будинку у 1889 році. Очікується, що будівельні роботи з переобладнання будинку розпочнуться восени.

Згідно з останнім планом, будівельні роботи мають завершити до 2025 року, а поліція прибуде туди у 2026 році.

Під час правління нацистів будинок перетворили на «святилище» Гітлера, який жив у будинку лише кілька місяців. Коли 1944 року нацисти почали втрачати владу, його забили дошками.

Далі упродовж десятиліть австрійський уряд орендував будинок у його колишньої власниці Герлінди Поммер, намагаючись зупинити ультраправий туризм. Благодійна організація використовувала будинок як дитячий садок для людей з особливими потребами, поки місіс Поммер не заблокувала майбутні ремонтні роботи.

У 2016 році уряд ухвалив закон, що дозволяє конфіскувати в неї будинок в обмін на компенсацію в розмірі понад 800 тисяч євро. Через три роки Міністерство внутрішніх справ оголосило про плани перетворити будинок XVII століття на поліцейський відділок.

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