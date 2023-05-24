67-річна Ганна Плихчинська родом зі зруйнованого під час окупації російськими військами села Степова Долина на Миколаївщині, яке знаходиться на межі з Херсонщиною. Вона одна з небагатьох людей, які повернулись і продовжують жити в населеному пункті.

Про знайомство з жінкою та її історію на своїй сторінці в Instagram розповів польський фотограф Єджей Новицький.

На початку війни жінка разом зі своєю коровою на ім’я Лана евакуювалась до центральної частини України – в Черкаську область.

Після деокупації Миколаївської області та звільнення Херсону жінка повернулась додому. Тепер вона за допомогою металошукача перевіряє свої поля на наявність ворожих мін і пристроїв, що не розірвалися.

«У Степовій Долині, селі на півдні країни, де кілька місяців тому точилися бойові дії, українська бабуся Ганна Пліхчинська бореться серед руїн, щоб вижити та зберегти свою ферму», - пише фотограф.

Нагадаємо, військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу на псевдо «Курт» розповів, як Сили оборони відбивали Миколаїв у березні минулого року та тримали оборону на межі з Херсонською областю.