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Про це пише Sky News з посиланням на її представника.
Як йдеться у заяві, Тіна Тернер померла 24 травня у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті поблизу Цюріха, що у Швейцарії.
«За нею світ втрачає легенду музики та приклад для наслідування», — вказано у повідомленні.
Тіна Тернер народилася у США та була однією з найулюбленіших рок-співачок, відомою своєю сценічною харизмою та низкою хітів, зокрема The Best, Proud Mary, Private Dancer і What's Love Got to Do With It.
Нагадаємо, що у 2018 році гурт Queen і співачка Тіна Тернер стали лауреатами почесних премій «Ґреммі» (Grammy Lifetime Achievement Award) за особливі заслуги.
Про це пише Sky News з посиланням на її представника.
Як йдеться у заяві, Тіна Тернер померла 24 травня у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті поблизу Цюріха, що у Швейцарії.
«За нею світ втрачає легенду музики та приклад для наслідування», — вказано у повідомленні.
Тіна Тернер народилася у США та була однією з найулюбленіших рок-співачок, відомою своєю сценічною харизмою та низкою хітів, зокрема The Best, Proud Mary, Private Dancer і What's Love Got to Do With It.
Нагадаємо, що у 2018 році гурт Queen і співачка Тіна Тернер стали лауреатами почесних премій «Ґреммі» (Grammy Lifetime Achievement Award) за особливі заслуги.