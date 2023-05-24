Співачка Тіна Тернер, яку називають «королевою рок-н-ролу», померла у віці 83 років.

Про це пише Sky News з посиланням на її представника.

Як йдеться у заяві, Тіна Тернер померла 24 травня у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті поблизу Цюріха, що у Швейцарії.

«За нею світ втрачає легенду музики та приклад для наслідування», — вказано у повідомленні.

Тіна Тернер народилася у США та була однією з найулюбленіших рок-співачок, відомою своєю сценічною харизмою та низкою хітів, зокрема The Best, Proud Mary, Private Dancer і What's Love Got to Do With It.

Нагадаємо, що у 2018 році гурт Queen і співачка Тіна Тернер стали лауреатами почесних премій «Ґреммі» (Grammy Lifetime Achievement Award) за особливі заслуги.