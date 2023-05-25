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Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, як пройшла минула доба в області.
В своєму Telegram-каналі він повідомив, що в ніч проти 25 травня сили протиповітряної оборони півдня знищили 3 ворожих ударних БПЛА «Shahed-131/136» над Миколаївщиною.
Водночас 24 травня о шостій вечора російські окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо впродовж 23 травня окупанти завдавали артилерійських обстрілів по Очакову Миколаївської області об 11:00, 12:58, 14:00.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, як пройшла минула доба в області.
В своєму Telegram-каналі він повідомив, що в ніч проти 25 травня сили протиповітряної оборони півдня знищили 3 ворожих ударних БПЛА «Shahed-131/136» над Миколаївщиною.
Водночас 24 травня о шостій вечора російські окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо впродовж 23 травня окупанти завдавали артилерійських обстрілів по Очакову Миколаївської області об 11:00, 12:58, 14:00.