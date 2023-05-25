Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, як пройшла минула доба в області.

В своєму Telegram-каналі він повідомив, що в ніч проти 25 травня сили протиповітряної оборони півдня знищили 3 ворожих ударних БПЛА «Shahed-131/136» над Миколаївщиною.

Водночас 24 травня о шостій вечора російські окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо впродовж 23 травня окупанти завдавали артилерійських обстрілів по Очакову Миколаївської області об 11:00, 12:58, 14:00.