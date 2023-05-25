Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що готується законопроєкт про покарання для чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час воєнного стану.

Про це він розповів в інтервʼю «РБК-Україна»

Як каже Ігор Клименко, це спільна ініціатива Верховної Ради та Кабміну, оскільки зараз не існує механізму покарання для тих, хто нелегально виїхав з України, а потім повернувся. Тому після закінчення війни може зʼявитися закон, який встановить таке покарання.

— Вони повинні відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян щонайменше за кордон, — сказав голова МВС.

Ігор Клименко зазначив, що для підготовки цього проєкту закону вивчають міжнародний досвід.

Нагадаємо, народні депутати пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації.