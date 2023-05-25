Під час одного з бойових завдань на сході України начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов отримав тяжке поранення — уламок від міни потрапив йому під серце.

Про це він розповів журналу NV, передає пресслужба розвідки.

Видання розповідає, що через страх і ненависть до Буданова росіяни вже понад десять разів організовували замахи на його життя. Наприклад, у 2019 році під його особистий автомобіль російський кілер заклав вибухівку, яка здетонувала передчасно.

Під час низки спецоперацій на Донбасі Буданов отримав три поранення. Одне з них було важке: після вибуху протипіхотної міни один з уламків потрапив йому під серце.

«Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 кілометрів, а потім упав знесилений. Поранення важке, але у принципі жити можна», — розповів Буданов.

Нагадаємо, Голова розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що контрнаступ Сил оборони скоро розпочнеться — Україна вже має мінімально необхідну кількість зброї для цього.