Ключовим центром торгівлі російським золотом після запровадження санкцій Заходу стали Об’єднані Арабські Емірати.

Про це свідчать дані російської митниці, повідомляє Reuters.

Записи, які містять відомості про майже тисячу поставок золота протягом року з початку війни в Україні, демонструють, що ОАЕ імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму 4,3 млрд дол – порівняно з лише 1,3 тоннами протягом 2021 року.

Наступними за обсягом поставок напрямками стали Китай і Туреччина, імпортуючи близько 20 тонн кожна з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року.

"Разом з ОАЕ на три країни припадало 99,8% російського експорту золота згідно з митними даними за цей період", - пише агентство.

Через кілька днів після початку великої війни багато транснаціональних банків, постачальників логістичних послуг і заводів з переробки дорогоцінних металів припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправлялося до Лондона, центру торгівлі та зберігання золота.

London Bullion Market Association заборонила російські злитки з 7 березня 2022 року. До кінця серпня Великобританія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада та Японія заборонили імпорт російських злитків.

Проте дані експорту показують, що російські виробники золота швидко знайшли нові ринки збуту в країнах, які не запроваджували санкцій проти Москви, таких як ОАЕ, Туреччина та Китай.

Експерт з питань постачання золота в Організації економічного співробітництва та розвитку Луї Марешаль вважає, що існує ризик, що російське золото може бути переплавлено, а потім повернеться на ринки США та Європи з прихованим походженням.

Урядовий Комітет із золотих злитків ОАЕ заявив, що країна працює за чіткими та надійними процедурами боротьби з незаконними товарами, відмиванням грошей і санкціями організацій.

Менеджер однієї з компаній, яка надсилала великі обсяги російського золота в ОАЕ, розповів Reuters, що російські фірми продають зливки зі знижкою близько 1% порівняно зі світовими цінами, стимулюючи попит.

За його словами, велика частина золота, яке його фірма відправляла в ОАЕ, призначалася для афінажних заводів, де воно буде переплавлено.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила бізнесмена зі Львова, який нелегально експортував до Росії автомобілі преміумкласу.



