Про це повідомили в міській державній адміністрації.
Благодійний лот надав Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Це уламок скляної конструкції 10*3,5 см зі світлодіодом у захисному коробі. На корпусі є кнопка, що вмикає підсвітку. Загалом планують виготовити 100 таких сувенірів.
«Київ — вистояв. Україна — вистоїть і переможе. Цей сувенір — це не просто уламок мосту, а символ стійкості киян і всіх українців», — зазначив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.
Стартова ціна лота — 10 тисяч гривень. Усі зібрані за підсумками аукціону кошти будуть скеровані на забезпечення окремого стрілецького батальйону міста Києва.
Цей батальйон був сформований у 2023 році. До нього ввійшли жителі столиці, які зараз захищають Україну на передовій.
Аукціон відбудеться 2 червня. Час проведення аукціону система визначить автоматично. Подати заявку на участь в аукціоні можна до 18:00 1 червня ось тут.
Про це повідомили в міській державній адміністрації.
Благодійний лот надав Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Це уламок скляної конструкції 10*3,5 см зі світлодіодом у захисному коробі. На корпусі є кнопка, що вмикає підсвітку. Загалом планують виготовити 100 таких сувенірів.
«Київ — вистояв. Україна — вистоїть і переможе. Цей сувенір — це не просто уламок мосту, а символ стійкості киян і всіх українців», — зазначив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.
Стартова ціна лота — 10 тисяч гривень. Усі зібрані за підсумками аукціону кошти будуть скеровані на забезпечення окремого стрілецького батальйону міста Києва.
Цей батальйон був сформований у 2023 році. До нього ввійшли жителі столиці, які зараз захищають Україну на передовій.
Аукціон відбудеться 2 червня. Час проведення аукціону система визначить автоматично. Подати заявку на участь в аукціоні можна до 18:00 1 червня ось тут.