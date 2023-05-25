Фрагмент пішохідно-велосипедного мосту в Києві, який витримав влучання російської ракети, виставили на благодійний онлайн-аукціон у державній системі «Prozorro.Продажі».

Про це повідомили в міській державній адміністрації.

Благодійний лот надав Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Це уламок скляної конструкції 10*3,5 см зі світлодіодом у захисному коробі. На корпусі є кнопка, що вмикає підсвітку. Загалом планують виготовити 100 таких сувенірів.

«Київ — вистояв. Україна — вистоїть і переможе. Цей сувенір — це не просто уламок мосту, а символ стійкості киян і всіх українців», — зазначив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Стартова ціна лота — 10 тисяч гривень. Усі зібрані за підсумками аукціону кошти будуть скеровані на забезпечення окремого стрілецького батальйону міста Києва.

Цей батальйон був сформований у 2023 році. До нього ввійшли жителі столиці, які зараз захищають Україну на передовій.

Аукціон відбудеться 2 червня. Час проведення аукціону система визначить автоматично. Подати заявку на участь в аукціоні можна до 18:00 1 червня ось тут.