Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів у ефірі телемарафону.
Він додав, що евакуацію з населених пунктів Бєлгородської області керівництво рф розпочало через власні артилерійські удари по цивільних помешканнях, а озвучені росіянами втрати серед російських повстанців не відповідають дійсності.
«Це нашвидкуруч зліплені пропагандистські фейки. Насправді російська пропаганда зламалася після подій на Бєлгородщині й донині не може чітко пояснити якісь ключові повідомлення навіть для внутрішньої аудиторії», — зазначив Юсов.
Окрім того, представник ГУР припустив, що дії російських добровольців у Бєлгородській області можуть спричинити ланцюгову реакцію в інших регіонах рф із залученням ще більшої кількості людей.
«З боку окупаційної влади там [у Бєлгородській області] спостерігається паніка, хаос і невизначеність», ― зазначив Юсов.
Водночас воєнна розвідка України поки що не може підтвердити інформацію про перекидання росією своїх підрозділів із фронту на російську територію для зміцнення власних кордонів. Цю інформацію наразі перевіряють.
Нагадаємо, Голова розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що контрнаступ Сил оборони скоро розпочнеться — Україна вже має мінімально необхідну кількість зброї для цього.
Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів у ефірі телемарафону.
Він додав, що евакуацію з населених пунктів Бєлгородської області керівництво рф розпочало через власні артилерійські удари по цивільних помешканнях, а озвучені росіянами втрати серед російських повстанців не відповідають дійсності.
«Це нашвидкуруч зліплені пропагандистські фейки. Насправді російська пропаганда зламалася після подій на Бєлгородщині й донині не може чітко пояснити якісь ключові повідомлення навіть для внутрішньої аудиторії», — зазначив Юсов.
Окрім того, представник ГУР припустив, що дії російських добровольців у Бєлгородській області можуть спричинити ланцюгову реакцію в інших регіонах рф із залученням ще більшої кількості людей.
«З боку окупаційної влади там [у Бєлгородській області] спостерігається паніка, хаос і невизначеність», ― зазначив Юсов.
Водночас воєнна розвідка України поки що не може підтвердити інформацію про перекидання росією своїх підрозділів із фронту на російську територію для зміцнення власних кордонів. Цю інформацію наразі перевіряють.
Нагадаємо, Голова розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що контрнаступ Сил оборони скоро розпочнеться — Україна вже має мінімально необхідну кількість зброї для цього.