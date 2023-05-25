В українській воєнній розвідці заявили, що події на Бєлгородщині були настільки несподіваними для росії, що дезорієнтували її, а місцеві жителі лояльно поставилися до повстанців.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів у ефірі телемарафону.

Він додав, що евакуацію з населених пунктів Бєлгородської області керівництво рф розпочало через власні артилерійські удари по цивільних помешканнях, а озвучені росіянами втрати серед російських повстанців не відповідають дійсності.

«Це нашвидкуруч зліплені пропагандистські фейки. Насправді російська пропаганда зламалася після подій на Бєлгородщині й донині не може чітко пояснити якісь ключові повідомлення навіть для внутрішньої аудиторії», — зазначив Юсов.

Окрім того, представник ГУР припустив, що дії російських добровольців у Бєлгородській області можуть спричинити ланцюгову реакцію в інших регіонах рф із залученням ще більшої кількості людей.

«З боку окупаційної влади там [у Бєлгородській області] спостерігається паніка, хаос і невизначеність», ― зазначив Юсов.

Водночас воєнна розвідка України поки що не може підтвердити інформацію про перекидання росією своїх підрозділів із фронту на російську територію для зміцнення власних кордонів. Цю інформацію наразі перевіряють.