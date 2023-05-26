Кар’єра починається з правильно обраної професії!
Чорноморський національний університет імені Петра Могили в травні традиційно проводить день відкритих дверей для абітурієнтів, їхніх батьків, старшокласників.
Нагадуємо, що ми радо відкриваємо свої двері для вас уже 27 травня 2023 року.
Початок о 10:30.
Де? – вул. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв, Миколаївська область.
Пропонуємо попередньо зареєструватися за посиланням.
Програма дня відкритих дверей:
10:00 – 10:30 – реєстрація учасників;
10:30 – 11:30 – офіційна частина:
11:30 – 12:30 – знайомство з факультетами та інститутами університету.
Чорноморський національний університет імені Петра Могили чекає на вас!
ЧНУ імені Петра Могили – твій пріоритет № 1!
Пресреліз
Кар’єра починається з правильно обраної професії!
Чорноморський національний університет імені Петра Могили в травні традиційно проводить день відкритих дверей для абітурієнтів, їхніх батьків, старшокласників.
Нагадуємо, що ми радо відкриваємо свої двері для вас уже 27 травня 2023 року.
Початок о 10:30.
Де? – вул. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв, Миколаївська область.
Пропонуємо попередньо зареєструватися за посиланням.
Програма дня відкритих дверей:
10:00 – 10:30 – реєстрація учасників;
10:30 – 11:30 – офіційна частина:
11:30 – 12:30 – знайомство з факультетами та інститутами університету.
Чорноморський національний університет імені Петра Могили чекає на вас!
ЧНУ імені Петра Могили – твій пріоритет № 1!
Пресреліз