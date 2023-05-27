Канадські регулятори конфіденційності разом із колегами у Квебеку, Британській Колумбії й Альберті розслідують збір і використання даних, які збирає компанія OpenAI, творець ChatGPT.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Управління комісара з конфіденційності Канади.
Канадське розслідування також розгляне, чи дотримується OpenAI «своїх зобовʼязань щодо відкритості та прозорості, доступу, точності й підзвітності».
«Оскільки це активне розслідування, жодних додаткових подробиць немає», — заявили в офісі комісара, додавши, що результати розслідування будуть оприлюднені.
Нагадаємо, 31 березня італійська служба захисту даних заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT через ймовірні порушення приватності.
Канадські регулятори конфіденційності разом із колегами у Квебеку, Британській Колумбії й Альберті розслідують збір і використання даних, які збирає компанія OpenAI, творець ChatGPT.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Управління комісара з конфіденційності Канади.
Канадське розслідування також розгляне, чи дотримується OpenAI «своїх зобовʼязань щодо відкритості та прозорості, доступу, точності й підзвітності».
«Оскільки це активне розслідування, жодних додаткових подробиць немає», — заявили в офісі комісара, додавши, що результати розслідування будуть оприлюднені.
Нагадаємо, 31 березня італійська служба захисту даних заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT через ймовірні порушення приватності.