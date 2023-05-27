У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські окупанти вночі 27 травня влаштували дебош зі стріляниною, який закінчився спаленням будинку.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

«Вночі окупанти святкували Маріупольську бавовну. У Центральному районі (Новоселівка) та на Лівобережжі (район Вечірнього ринку). Як вони люблять. З автоматними пострілами. Дебошем. Пожежами», - написав він.

За словами Андрущенка, дебош окупантів закінчився спаленням приватного будинку у Центральному районі Маріуполя.

Нагадаємо, за підтвердженими міською владою даними, у зруйнованому й окупованому Росією Маріуполі загинули понад 20 тисяч людей.