Данія запустила соціальну програму інвестиційного фонду для України на загальну суму в понад 130 мільйонів доларів.

В п'ятницю, 26 травня, відбувся український інвестиційний форум у Копенгагені, який відкрила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко. Участь у заході взяли заступник міністра Олександр Грибан, міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу та міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

У рамках форуму було оголошено про запуск соціальної програми данського інвестиційного фонду для України на загальну суму в 1 млрд данських крон, що становить приблизно 133 мільйони доларів.

«Спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, буде фінансувати проекти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів», - відзначила Свириденко.

Грибан зазначив, що основною співпрацею між Україною і Данією є налагодження взаємовигідних відносин, коли українські компанії не лише імпортують данські продукти, а й локалізують виробництво такої продукції в Україні.

За його словами, данський фонд не лише надаватиме фінансові гарантії, але і безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окремий щабель фінансових інститутів, які відкрили свої програми для України. Також данський Уряд планує суттєво збільшити ліміти та розширити програму фінансової допомоги для України.

Нагадаємо, Данія і Казахстан вже взяли шефство над відбудовою двох об’єктів у Миколаївській області та незабаром розпочнуть відновлювальні роботи за власний кошт.