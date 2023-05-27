Сьогодні, 27 травня, на автодорозі Н-11 «Дніпро – Миколаїв» сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів BMW 5201, ЗАЗ-1103 та ВАЗ-21099.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

ДТП сталась поблизу села Добра Воля Новобузької територіальної громади. За попередніми даними, після зіткнення транспортних засобів, автівки ЗАЗ та ВАЗ відкинуло в кювет.

Внаслідок автопригоди загинув 34-річний водій автомобіля ВАЗ. 46-річна пасажирка ЗАЗ та 41-річний пасажир BMW отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Наразі медики надають їм допомогу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Санкція статті інкримінує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

31-річного водія BMW слідчі слідчого управління затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час медичного освідування у крові керманича виявили алкоголь. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 травня, у Первомайську 31-річний водій автомобіля «Nissan Primera» зіткнувся із деревом. В результаті зіткнення чоловік загинув.