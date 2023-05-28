російські окупанти у Луганську передали пологовий будинок №2 у користування приватній військовій компанії «Вагнер».

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 27 травня.

Українське командування зазначає, що окупанти у Луганську продовжують переобладнувати місцеві медичні заклади під свої потреби. Наприклад, нещодавно до Залізничної лікарні, де лікують поранених окупантів, додатково завезли ліжка та обладнання.

Також росіяни продовжують вивозити дітей з Луганщини, стверджує Генштаб ЗСУ. Так, в окремих населених пунктах Щастинського району окупанти анонсували так званий відпочинок для школярів у літніх таборах на території рф.

Нагадаємо, розвідка Міністерства оборони України заявила, що серед їхніх пріоритетних цілей є не лише президент Росії Володимир Путін, але й власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.