Соціальна мережа Twitter виходить із добровільного кодексу практики боротьби з дезінформацією в Європейському союзі.

Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє Bloomberg .

На початку 2023 року компанія Twitter стала єдиною великою технологічною платформою, яка не надіслала до Європейського союзу повного звіту за кодексом, якого компанія погодилася дотримуватися до того, як наприкінці 2022 року перейшла під контроль Ілона Маска.

«Twitter залишає добровільний Кодекс практики ЄС щодо боротьби з дезінформацією. Але зобов'язання залишаються. Ви можете бігти, але не можете сховатися», - заявив єврокомісар.

Він додав, що крім добровільних зобов'язань, боротьба з дезінформацією стане юридичним зобов'язанням з 25 серпня відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги.

Twitter кваліфікуватиметься як «дуже велика онлайн-платформа», що зобов'язує компанію боротися зі шкідливим контентом і щорічно представляти комісії оцінку ризиків.

«Наші команди будуть готові до правозастосування», - заявив Бретон.

Нагадаємо, Instagram планує випустити текстовий додаток, який буде конкурувати з Twitter.