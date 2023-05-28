Про це повідомляє «Суспільне Спорт».
Йдеться про турнір рівня WTA 250. Світоліна змогла перемогти у фіналі у двох сетах — 6:2, 6:3. Для української тенісистки це вже 20-й фінал турніру WTA та перший після повернення у теніс.
На попередніх стадіях цього турніру Світоліна здобула три перемоги. Ще одну суперницю вона пройшла без гри: спортсменка знялася ще до початку поєдинку.
Після перемоги на турнірі українська тенісистка оголосила, що віддасть усі призові гроші на потреби українських дітей.
Світоліна не грала на міжнародних турнірах з березня 2022 року, а в середині травня 2022-го вона оголосила про вагітність і призупинення кар'єри. Наразі серед українок найвищу позицію в рейтингу WTA має Ангеліна Калініна — 25 місце.
Нагадаємо, миколаївська рапіристка Аліна Полозюк здобула «срібло» командного чемпіонату Європи серед молоді. 26 травня у столиці Угорщини були розіграні командні нагороди чемпіонату Європи з фехтування U-23.
Про це повідомляє «Суспільне Спорт».
Йдеться про турнір рівня WTA 250. Світоліна змогла перемогти у фіналі у двох сетах — 6:2, 6:3. Для української тенісистки це вже 20-й фінал турніру WTA та перший після повернення у теніс.
На попередніх стадіях цього турніру Світоліна здобула три перемоги. Ще одну суперницю вона пройшла без гри: спортсменка знялася ще до початку поєдинку.
Після перемоги на турнірі українська тенісистка оголосила, що віддасть усі призові гроші на потреби українських дітей.
Світоліна не грала на міжнародних турнірах з березня 2022 року, а в середині травня 2022-го вона оголосила про вагітність і призупинення кар'єри. Наразі серед українок найвищу позицію в рейтингу WTA має Ангеліна Калініна — 25 місце.
Нагадаємо, миколаївська рапіристка Аліна Полозюк здобула «срібло» командного чемпіонату Європи серед молоді. 26 травня у столиці Угорщини були розіграні командні нагороди чемпіонату Європи з фехтування U-23.