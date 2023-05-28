Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла свій перший після повернення у спорт турнір. У фіналі турніру у французькому Страсбурзі вона обіграла росіянку Анну Блінкову, яка виступала під нейтральним прапором.

Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

Йдеться про турнір рівня . Світоліна змогла перемогти у фіналі у двох сетах — 6:2, 6:3. Для української тенісистки це вже 20-й фінал турніру WTA та перший після повернення у теніс.

На попередніх стадіях цього турніру Світоліна здобула три перемоги. Ще одну суперницю вона пройшла без гри: спортсменка знялася ще до початку поєдинку.

Після перемоги на турнірі українська тенісистка оголосила, що віддасть усі призові гроші на потреби українських дітей.

Світоліна не грала на міжнародних турнірах з березня 2022 року, а в середині травня 2022-го вона оголосила про вагітність і призупинення кар'єри. Наразі серед українок найвищу позицію в рейтингу WTA має Ангеліна Калініна — 25 місце.

Нагадаємо, миколаївська рапіристка Аліна Полозюк здобула «срібло» командного чемпіонату Європи серед молоді. 26 травня у столиці Угорщини були розіграні командні нагороди чемпіонату Європи з фехтування U-23.