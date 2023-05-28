У Бєлгородській області (РФ) у місті Шебекіно пролунали вибухи у суботу, 27 травня. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що населеним пунктом вівся вогонь, і сам він теж потрапив під обстріл.

Про це повідомляється в Telegram-канал і російського чиновника.

За словами губернатора, сьогодні став для округу «найважчим», а Шебекіно потрапляло під обстріл 5 разів. В результаті є один загиблий та троє поранених.

«Потрапити до Шебекіно сам зміг лише з другого разу. Перший раз, в'їхавши до міста, потрапили під обстріл. Навіть не зміг вийти з машини. Снаряди розривалися на сусідній вулиці», - написав чиновник.

Також, за словами Гладкова, було проведено «велику роботу» з силовими структурами.

«Зміни вже є. Наскільки вони мають довгостроковий характер, покаже час», – додає він.

Також губернатор розповів, що у Шебекіному були пошкодження в 11 будинках, 2 великих підприємствах, 3 комерційних об'єктах та 12 авто.

Нагадаємо, 22 травня у Бєлгородській області лунали вибухи та, за версією російських ЗМІ, на кордоні тривав зпеклий бій.