У селі Мішково-Погорілове на Миколаївщині рятувальники дістали з колодязя козу.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Жінка, яка зателефонувала на лінію 101, розповіла, що тварина вистрибнула на колодязь посмакувати акацією, але кришка перевернулась, і її домашня улюблениця Миша впала. Врятувало те, що всередині була вода.

«Рятувальники опустили драбину в колодязь, спустились вниз, обв’язали Мишу мотузкою та витягнули назовні. Господарка зраділа, що її тваринка неушкоджена та подякувала хлопцям за порятунок», – розповіли у ДСНС.

Нагадаємо, в Южноукраїнську невідомі масово отруюють безпритульних тварин в одному із районів міста.