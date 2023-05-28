Талібан оголосив війну Ірану. Це сталося після того, як бойовики застосували живу силу та бронетехніку для атаки на іранський прикордонний пост.

Про це пише Кorrespondent.net з посиланням на східні ЗМІ.

Про сутички на кордоні стало відомо після відеозвернення ватажків «Талібану». На оприлюдненому в мережі відео видно, що бойовики підійшли близько до іранської бази в прикордонній зоні.

Конфлікт спалахнув за права на воду на афганському кордоні. Річка Гільменд протікає від афганських гір до іранської провінції Сістан, де впадає в озеро, яке регулярно висихає. Зараз провінція Сістан переживає посуху, і Іран звинувачує талібів у будівництві нових гребель на річці та перенаправленні води.

Лідер Талібану Абдулхамід Хорасані заявив, що вони будуть боротися з «корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти Америки».

Водночас у Міністерстві національної оборони Афганістану звинуватили іранські сили у відкриті вогню.

«На жаль, сьогодні знову іранські війська почали стрілянину та бої в прикордонних районах району Канг провінції Німроз Афганістану. Ісламський Емірат вважає діалог розумним способом розв’язання будь-якої проблеми, негативні заходи та пошук приводів для війни не в інтересах жодної сторони», — підкреслили в Міноборони.

Крім того, таліби вже захопили Іранську військову базу в провінції Німруз, пишуть ЗМІ.

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до іранського народу, наголосивши на тому, що підтримуючи Росію у війні проти України, Іран отримує лише більшу ізоляцію від світу.