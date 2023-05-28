Талібан оголосив війну Ірану. Це сталося після того, як бойовики застосували живу силу та бронетехніку для атаки на іранський прикордонний пост.
Про це пише Кorrespondent.net з посиланням на східні ЗМІ.
Про сутички на кордоні стало відомо після відеозвернення ватажків «Талібану». На оприлюдненому в мережі відео видно, що бойовики підійшли близько до іранської бази в прикордонній зоні.
Конфлікт спалахнув за права на воду на афганському кордоні. Річка Гільменд протікає від афганських гір до іранської провінції Сістан, де впадає в озеро, яке регулярно висихає. Зараз провінція Сістан переживає посуху, і Іран звинувачує талібів у будівництві нових гребель на річці та перенаправленні води.
Лідер Талібану Абдулхамід Хорасані заявив, що вони будуть боротися з «корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти Америки».
Водночас у Міністерстві національної оборони Афганістану звинуватили іранські сили у відкриті вогню.
«На жаль, сьогодні знову іранські війська почали стрілянину та бої в прикордонних районах району Канг провінції Німроз Афганістану. Ісламський Емірат вважає діалог розумним способом розв’язання будь-якої проблеми, негативні заходи та пошук приводів для війни не в інтересах жодної сторони», — підкреслили в Міноборони.
Крім того, таліби вже захопили Іранську військову базу в провінції Німруз, пишуть ЗМІ.
Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до іранського народу, наголосивши на тому, що підтримуючи Росію у війні проти України, Іран отримує лише більшу ізоляцію від світу.
Талібан оголосив війну Ірану. Це сталося після того, як бойовики застосували живу силу та бронетехніку для атаки на іранський прикордонний пост.
Про це пише Кorrespondent.net з посиланням на східні ЗМІ.
Про сутички на кордоні стало відомо після відеозвернення ватажків «Талібану». На оприлюдненому в мережі відео видно, що бойовики підійшли близько до іранської бази в прикордонній зоні.
Конфлікт спалахнув за права на воду на афганському кордоні. Річка Гільменд протікає від афганських гір до іранської провінції Сістан, де впадає в озеро, яке регулярно висихає. Зараз провінція Сістан переживає посуху, і Іран звинувачує талібів у будівництві нових гребель на річці та перенаправленні води.
Лідер Талібану Абдулхамід Хорасані заявив, що вони будуть боротися з «корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти Америки».
Водночас у Міністерстві національної оборони Афганістану звинуватили іранські сили у відкриті вогню.
«На жаль, сьогодні знову іранські війська почали стрілянину та бої в прикордонних районах району Канг провінції Німроз Афганістану. Ісламський Емірат вважає діалог розумним способом розв’язання будь-якої проблеми, негативні заходи та пошук приводів для війни не в інтересах жодної сторони», — підкреслили в Міноборони.
Крім того, таліби вже захопили Іранську військову базу в провінції Німруз, пишуть ЗМІ.
Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до іранського народу, наголосивши на тому, що підтримуючи Росію у війні проти України, Іран отримує лише більшу ізоляцію від світу.