Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити на 50 років санкції проти Ірану, випливає із проекту постанови, внесеної ним на розгляд Верховної Ради України.

Про це пише «УНН».

«Застосувати терміном на 50 років секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Ісламської республіки Іран», — йдеться у додатку до проекту.

Санкції зокрема включатимуть в себе обмеження торговельних операцій товарами військового призначення та подвійного використання з резидентами Ірану. Також повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану територією України цих товарів. Також Україна запобігатиме виведенню капіталів резидентами Ірану за межі нашої держави.

Також забороняється передачах технологій резидентам Ірану, обслуговування електронних платіжних засобів, емітованих резидентами Ірану, заборона на реєстрацію міжнародних платіжних систем пов’язаних з цією країною.

Відповідальними за реалізацію документа буде призначено Кабмін, Службу зовнішньої розвідки, Службу безпеки та Національний банк України.

Раніше Кабінет міністрів подав на розгляд Ради національної безпеки та оборони (РНБО) пропозицію застосувати секторальні санкції проти Ірану. Санкції набудуть чинності строком на 50 років після схвалення РНБО (що наразі вже відбулося), введення в дію Президентом України та затвердження постановою Верховної Ради.