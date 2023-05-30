З початку повномасштабної війни російська армія вбила в україні 483 дитини ще понад 989 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. З них 89 дітей з Миколаївської області.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

загалом, кількість дітей, що постраждали за час повномасштабної війни Росії проти України складає 1472.

— Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, – йдеться у повідомленні.

В ОГП кажуть, що найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області - 462

Харківській - 279

Київській - 128

Херсонській - 102

Запорізькій - 91

Миколаївській - 89

Дніпропетровській - 73

Чернігівській - 71

Луганській - 67

Нагадаємо, у Миколаєві грошову допомогу на оздоровлення у розмірі 10 тисяч гривень отримали вже більше 200 дітей чиї батьки перебували чи перебувають у полоні.

Такж, раніше повідомлялося, що у Миколаєві почастішали випадки негайного відібрання дітей у батьків, які не виконують своїх обов’язків та не належним чином дбають про малюків. Кількість таких ситуацій значно зросла після повернення великої кількості миколаївців, що виїхали на початку повномасштабного вторгнення.