З початку повномасштабної війни російська армія вбила в україні 483 дитини ще понад 989 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. З них 89 дітей з Миколаївської області.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
загалом, кількість дітей, що постраждали за час повномасштабної війни Росії проти України складає 1472.
— Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, – йдеться у повідомленні.
В ОГП кажуть, що найбільше постраждало дітей у:
Донецькій області - 462
Харківській - 279
Київській - 128
Херсонській - 102
Запорізькій - 91
Миколаївській - 89
Дніпропетровській - 73
Чернігівській - 71
Луганській - 67
Нагадаємо, у Миколаєві грошову допомогу на оздоровлення у розмірі 10 тисяч гривень отримали вже більше 200 дітей чиї батьки перебували чи перебувають у полоні.
Такж, раніше повідомлялося, що у Миколаєві почастішали випадки негайного відібрання дітей у батьків, які не виконують своїх обов’язків та не належним чином дбають про малюків. Кількість таких ситуацій значно зросла після повернення великої кількості миколаївців, що виїхали на початку повномасштабного вторгнення.
З початку повномасштабної війни російська армія вбила в україні 483 дитини ще понад 989 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. З них 89 дітей з Миколаївської області.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
загалом, кількість дітей, що постраждали за час повномасштабної війни Росії проти України складає 1472.
— Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, – йдеться у повідомленні.
В ОГП кажуть, що найбільше постраждало дітей у:
Донецькій області - 462
Харківській - 279
Київській - 128
Херсонській - 102
Запорізькій - 91
Миколаївській - 89
Дніпропетровській - 73
Чернігівській - 71
Луганській - 67
Нагадаємо, у Миколаєві грошову допомогу на оздоровлення у розмірі 10 тисяч гривень отримали вже більше 200 дітей чиї батьки перебували чи перебувають у полоні.
Такж, раніше повідомлялося, що у Миколаєві почастішали випадки негайного відібрання дітей у батьків, які не виконують своїх обов’язків та не належним чином дбають про малюків. Кількість таких ситуацій значно зросла після повернення великої кількості миколаївців, що виїхали на початку повномасштабного вторгнення.