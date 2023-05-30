Депутати Миколаївської міської ради не прийняли програму «Доступна вода», на обслуговування якої з бюджету міста цього року планують витратити 37 мільйонів гривень. Програму відправили на доопрацювання.

Про це стало відомом під час онлайн-засідання сесії міськради 30 травня, пишуть «НикВести».

— На період війни вода буде видаватися безкоштовно. Три основні балансоутримувачі: ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», управління охорони здоровʼя міської ради та КП ДЄЗ «Пілот». На сьогодні кількість систем зворотного осмосу складає 145 одиниць, – повідомив заступник начальника департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Ігор Набатов.

Після цього депутат міської ради Олена Кісельова запропонувала розширити перелік виконавців програми, додавши до них неприбуткові громадські організації.

— Всі ми знаємо, що свердловини та системи зворотного осмосу було встановлено не тільки на їх обʼєктах: є громадські організації та обʼєднання, які мають в користуванні ці системи і надають воду мешканцям міста безкоштовно. Коли ми не зазначаємо у програмі співвиконавців, то ми начебто робимо примус передати майно до комунальної власності. Мені здається це буде не чесно, тому пропоную доповнити пункти про виконавців, – сказала вона.

Водночас депутат міської ради Максим Коваленко заявив, що вважає недоцільним використовувати кошти на утримання систем очищення води, які наразі не використовують, зокрема в дитячих садочках та школах міста. Він також запропонував додати до програми пункт, в якому зазначити, що системи очищення в закладах, де люди не мають доступу до питної води, обслуговувати не потрібно.

Депутата Юрій Степанець звернув увагу на передбачену на реалізацію програми суму в 37 мільйонів гривень.

— Ми бачимо суму в програмі в приблизно 37 мільйонів гривень. Як заявив департамент, у нас 145 точок, які мають обслуговуватися. Якщо розділити, то у нас виходить близько 250 тисяч гривень на обслуговування однієї точки. Не знаю, золота буде ця вода чи ні, – сказав він.

Коментуючи виступ депутата, Ігор Набатов поінформував, що обслуговування точок включає витрати на електричну енергію, постачання води, водовідведення, фільтри та їх заміна.

— Хочу звернути увагу, що ця сума прописувалася на рік. Зважаючи на те, що пів року вже пройшли, сума буде менша. Тобто якщо ми затвердимо програму і будемо голосувати далі бюджет, то там сума буде закладена менша, – сказав він.

На голосування питання винесли з пропозицією депутата Олени Кисельової щодо розширення переліку виконавців програми, однак для прийняття не вистачило необхідної кількості голосів: «за» проголосували 20 депутатів, проти – 0, утримались 11 депутатів.

Раніше повідомлялося, що вода за програмою «Доступна вода», на обслуговування якої з бюджету Миколаєва цього року планують витратити 37 мільйонів гривень, не є питною.

Нагадаємо, раніше секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав про те, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.