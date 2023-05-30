Головнокомандувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський та заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв опинилися в базі розшуку російського міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє російська державна інформагенція «РИА Новости».

Обох «‎розшукують»‎ у так званій кримінальній справі. Як пишуть пропагандисти, може йтися про попередні обвинувачення в нібито застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни українськими військами.

Хоча Олександр Сирський, як і Валерій залужний вже давно числився у списках загиблих, за версією російських пропагандистів.

Нагадаємо, після атаки Москви загадковими безпілотниками оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого російська пропаганда уже неодноразово оголошувала «‎мертвим».