Головнокомандувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський та заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв опинилися в базі розшуку російського міністерства внутрішніх справ.
Про це повідомляє російська державна інформагенція «РИА Новости».
Обох «розшукують» у так званій кримінальній справі. Як пишуть пропагандисти, може йтися про попередні обвинувачення в нібито застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни українськими військами.
Хоча Олександр Сирський, як і Валерій залужний вже давно числився у списках загиблих, за версією російських пропагандистів.
Нагадаємо, після атаки Москви загадковими безпілотниками оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого російська пропаганда уже неодноразово оголошувала «мертвим».
Головнокомандувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський та заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Наєв опинилися в базі розшуку російського міністерства внутрішніх справ.
Про це повідомляє російська державна інформагенція «РИА Новости».
Обох «розшукують» у так званій кримінальній справі. Як пишуть пропагандисти, може йтися про попередні обвинувачення в нібито застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни українськими військами.
Хоча Олександр Сирський, як і Валерій залужний вже давно числився у списках загиблих, за версією російських пропагандистів.
Нагадаємо, після атаки Москви загадковими безпілотниками оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого російська пропаганда уже неодноразово оголошувала «мертвим».